(نهر الخرز) باكورة آعمال الشاعرة ماجدة داري

بمناسبة صدور باكورة أعمال الشاعرة ماجدة دراي تحت عنوان ( نهر الخرز) سيقام حفل توقيع مجموعتها الشعرية برعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون في قاعة المؤتمرات بفندق كابيتول (أربيل) يوم الجمعة الواقع في 17 شباط 2017 والدعوة عامة

ماجدة داري شاعرة كردية من مدينة عامودا خريجة كلية الفلسفة من جامعة دمشق، غادرت الى امريكا منذ 11 أعوام وقد عادت الى احضان الوطن بعد تلك السنوات الطويلة في الغربة وطبعت ديوانها الاول ( نهر الخرز).

يا لأنين اسمك

جاء في نهاية زهرة (عندكو)

حيث فاتك أو فاتني أخر سرب للحجل

يحمل ربيعاً على صلبان ذهولي

فصرت المستحيل الذي انتظر

أن أهديه ثلة من عمري

ماجدة داري