وفاة الاعلامي خلف زيباري" أحد مؤسسي القسم الكوردي في اذاعة صوت امريكا.

توفي يوم الخميس 24 ايار 2018 الاعلامي والشاعر الكوردي المشهور خلف زيباري في الولايات المتحدة .

وزيباري مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات وهو من مؤسسي القسم الكوردي في محطة صوت امريكا الاذاعية وعمل مذيعاً ومقدم برامج فيها، كما كان احد بيشمركة ثورة ايلول التحررية في كوردستان في ستينات القرن الماضي.

زيباري لديه ديواني شعر مطبوعين ، وقسم من اشعاره تحول الى اغاني من قبل فنانين معروفينومن أشهر قصائده (وارێ شێران) و (دەما من تۆ دیتی نەسرین) اللتين غناهما الفنان محمد شيخو.

خلف زيباري من مواليد قرية بانة بمنطقة زيبار 12 آذار 1948 ، أكمل تعليمه الابتدائي في قرية نباخ، فيما انتقل إلى عقرة لإكمال مرحلتي المتوسطة والإعدادية، وفي عام 1970 حصل على شهادة بكالوريوس في الإعلام من جامعة الموصل، ليصبح بعدها مذيعاً في إذاعة صوت كوردستان العراق.

في عام 1975 نزح خلف زيباري إلى إيران، وبعد عامين انتقل إلى الولايات المتحدة، ليصبح أحد مؤسسي القسم الكوردي في محطة صوت أمريكا الإذاعية.