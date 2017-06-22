وفاة الشاعرة الكوردية كولنار علي في امريكا

نعى اتحاد الادباء الكورد فرع دهوك في بيان له وفاة الشاعرة الكوردية كولنار علي في الولايات المتحدة الامريكية في 18 حزيران اثر معاناتها منذ مدة طويلة من المرض.

وجاء في البيان " بأسى وحزن شديدين فقدنا اليوم أحدى اعضاء اتحادنا وعضو لجنة تحرير مجلة (Peyv) اي الكلمة التي يصدرها الاتحاد كل ثلاثة اشهر، وقدم تعازيه لاعضاء الاتحاد واهل واحباء الراحلة وتمنوا لهم الصبر والسلون وان يدخل الله الفقيدة فسيح جناته... وانا لله وانا اليه لراجعون.

كولنار علي في سطور

هي شاعرة وكاتبة كوردية معروفة في الوسط الثقافي الكوردستاني صاحبة قصائد عذبة ومليئة بالاحاسيس والصور الشعرية الجميلة المكتوبة باللغة الكوردية التي يفهما جميع ابناء كوردستان وفي كل مكان.

ولدت في منطقة باله ته التابع لمحافظة دهوك عام 1974، انهت دراستها الابتدائية و الثانوية في دهوك ثم نالت دبلوم في تعليم اللغة الانجليزية سنة 1992-1993 في دهوك و مارست مهنة التعليم ثلاث سنوات قبل مغادرتها ارض الوطن سنة 1996 الى امريكا وفي عام 2009 نالت شهادة الادب الانكليزي من احدى الجامعات الامريكية.

وهي عضوة اتحاد الادباء الكورد في دهوك واحدى اعضاء لجنة تحرير جريدة الكلمة الفصلية كتبت باللغة الكوردية والعربية وابدعت في تأليف العديد من القصائد الشعرية وطبعها ونشرها في العديد من المواقع الالكترونية والمجلات العربية والكوردية، كما قامت بالترجمة من اللغة الكوردية الى الانكليزية وصدر لها 6 نتاجات ادبية من شعر ورواية باللغة الكوردية والعربية والانكليزية ورحلت عن هذه الدنيا في ولاية بوسطن الامريكية.

التآخي – هوزان أمين