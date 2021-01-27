وفاة الشاعر الكردي دهام حسن عن عمر يناهز الـ 75 في مدينة قامشلو

توفي صباح يوم الأربعاء، بتاريخ 27 كانون الثاني، الكاتب والشاعر الكردي دهام حسن في مدينة قامشلو، عن عمر يناهز 75 عاماً، نتيجة جلطة دماغية.

بهذه المناسبة الحزينة نتقدم بإسم مؤسسة سما للثقافة والفنون بأحر التعازي لاهالي وذوي الكاتب دهام حسن و الى عموم الشعب الكردي حيث كان الكاتب منارة من العلم والمعرفة وكتب في الشؤون الفكرية وتميز بكتاباته النقدية ومعروف بتقبله للآراء والفكر الآخر ويتقبل النقد دون تزمت وكان من مناصري حركة التجديد الفكري.

ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته يغفر له ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ... وانا لله وانا اليه لراجعون.

ولد الكاتب والشاعر الكردي دهام حسن في مدينة عامودا، عام 1946 وهو حائز على إجازة في اللغة العربية متزوج وله ثلاثة أولاد. وهو احد شهود حريق سينما عامودا عام 1960 وبدأ بكتابة الشعر في سن صغيرة، كما كتب القصة القصيرة …لكن هذه الموهبة سرعان ما جاء وأدها في سنه المبكرة، نتيجة ظروفه الخاصة لاسيما فصله من المدرسة، لأسباب حزبية سياسية، لكنه أكمل دراسته بعيداً عن المدرسة “دراسة حرة”.

صدر له كتاب بعنوان “مرايا في الفكر والثقافة والسياسة” يضم مجموعة دراسات في قضايا فكرية وسياسية، إضافة إلى نشر العديد من القصائد والمقالات في العديد من الصحف والمجلات والمواقع.

وشيع جثمان الكاتب والشاعر الكردي، دهام حسن، من امام جامع قاسمو في الحي الغربي بمدينة قامشلو، إلى مقبرة حي الهلالية بالمدنيةحيث دفن هناك بحضور جمع من الكتاب والمثقفين الكرد في روزآفا.