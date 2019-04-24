وفاة الشاعر الكردي “سيداي_دلبرين " في قامشلو

توفي الشاعر الكردي “سيداي_دلبرين "فرحان حسي" صباح اليوم الأربعاء 24 نيسان 2019 في مدينة قامشلو عن عمر يناهز (73) عاما إثر مرض عضال.

وسيتم تشييع جثمان الراحل سيداي دلبرين من جامع قاسمو، حيث سيوارى الثرى في مقبرة_الهلالية بمدينة قامشلو.

جدير بالذكر أن الشاعر الكردي سيداي دلبرين من مواليد 1946 قرية جاغر بازار , أنهى المرحلة الابتدائية في قرية "نوركي".

اعتقل بين أعوام 1963-1967 أكثر من مرة.. كتب أولى قصائده(Ey Felek) في العام 1976, حيث أبدى الشاعر الكردي تيريج رأيه فيها, وشجّعه على الكتابة وأطلق عليه لقب(Dilbirîn). من نتاجاته:

- Pêlê Evînê Sotin dil 2017

- Gulistan 2018 .

- Mizgîn 2018.

- Derdê Welat.. destnivîs e.

شارك في العام 2004 مع الكثير من الكتاب والأدباء في تأسيس اتحاد الكتاب والصحفيين الكرد, كما شارك في العام 2014 في تأسيس اتحاد الكتاب الكرد – سوريا.

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