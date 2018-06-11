وفاة الفنان الكردي صلاح اوسي في مدينة القامشلي

توفي الفنان صلاح اوسي اليوم الخميس عن عمر ناهز 63 عاما في مدينة القامشلي في روزآفا كردستان.

وعرف اوسي بفنه الجميل، لكن خلقه وبساطته وتواضعه زادت من حب الناس واحترامهم له فبادلهم الحب والاخلاص.

ألف صلاح أوسي ولحن عشرات الاغاني الكوردية التي تميزت برقة صورها ونعومة ألحانها فانتشرت وباتت على السنة الشباب يغنونها في مجالسهم ويهدونها لمعشوقاتهم.

وولد صلاح اوسي سنة 1955 في قرية تل شعير القريبة من مدينة القامشلي، وتوفي صباح الخميس 7 حزيران بعد صراع مع المرض.

وخلال السنوات السبع الماضية كان الفنان صلاح اوسي يقوم بصنع الآلات الموسيقية بحرفية في محله المخصص لبيع الآلات الموسيقية

هذا وقد شيع أهالي القامشلي جثمان الفنان الكردي صلاح أوسي في مسقط رأسه في قرية تل شعير آشيتان في ريف المدينة، بعد أن وافته المنية في منزله في حي الأربوية بالقامشلي عن عمر ناهز 63 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان..

بهذه المناسبة الاليمة نتقدم بإسم مؤسسة سما للثقافة والفنون الى ذوي واصحاب وفناني كردستان بالعزاء الحار . الفنان صلاح اوسي سيظل في قلوب الجماهير لانه ترك اثراً واغاني جميلة وساهم في اغناء الفن والثقافة الكردية . رحمه الله وجعل مثواه الجنة ....وانا لله وانا اليه لراجعون