وفاة الفنان الكردي عبد القادر سليمان في دهوك

توفي الفنان الكردي عبد القادر سليمان، يوم الإثنين 4 ايلول 2023 ، في مشفى آزادي بدهوك في إقليم كردستان العراق عن عمر 62 عاماً.

وهو من مواليد القامشلي في روزآفاي كردستان عام 1961 وينحدر من عائلة فنية وكان قد لجأ إلى إقليم كردستان عام 2011، وأصيب بشلل نصفي منذ العام 2017.

بدأ مشواره الفني عام 1970، وكان من أشهر فناني روجآفا الذين برعوا في حفلات الأعراس وأغاني الدبكات الشعبية.

وترك الراحل أكثر من 100 شريط مسجل من أغاني الدبكات الشعبية الكردية "ديلانا كورمانجي، شيخاني"، إضافة إلى اللون السماعي مما يدور حول الحب والوطن وغيرهما خلال مسيرته الفنية التي تمتد لنحو 50 عاما.