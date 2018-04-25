وفاة الكاتب والباحث الكردي دانا جلال في السويد

توفي الكاتب والباحث الكردي دانا جلال القرمطي يوم أمس إثر إصابته بنوبة قلبية في مملكة السويد.

دانا جلال من مواليد مدينة خانقين الكردستانية التابعة لمحافظة كركوك في الـ 26 من شهر تشرين الثاني عام 1957، وحصل على بكلوريوس العلوم الاقتصادية من جامعة المستنصرية في العاصمة العراقية بغداد.

وخلال فترة دراسته في الجامعة تعرض للاعتقال لأكثر من مرة من قبل النظام البعثي في العراق أثر مشاركته وقيادته للاعتصامات الرافضة للحرب العراقية الإيرانية.

كان دانا جلال مفعم بروح الوطنية ولهذا انضم للعديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية العراقية والكردستانية، في العراق والمهجر.

وكان دانا جلال هو من أطلق مشروع الاتحاد الكردستاني للإعلام الالكتروني وكان رئيسه.

ولـ دانا جلال العديد من الكتابات والمقالات التي تتحدث عن واقع الكرد، والقضية الكردية، بالإضافة إلى تطرقه لقضايا الشرق الأوسط، وكانت له نظرة موضوعية في المواضيع التي كان يتطرق إليها في كتاباته.

نقل الكاتب دانا جلال القرموطي يوم 24 نيسان إلى أحد مشافي مملكة السويد إثر إصابته بنوبة قلبية، وفقد حياته على أثرها بالرغم من كافة محاولات الكادر الطبي لإنقاذ حياته.

(د ج)

ANHA