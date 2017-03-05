وفاة الكاتب والمترجم السوري عبد القادر عبداللي

توفي الكاتب والمترجم والفنان التشكيلي السوري “عبدالقادر عبد اللي” اليوم الخميس، عن عمر يناهز الستين عاماً بعد صراع مع المرض في مدينة أضنة التركية.

وترجم على مدار الـ35 عاماً أكثر من 80 كتاباً من أهم الكتب التركية إلى العربية، من الروايات والقصص والدواوين الشعرية والمؤلفات التاريخية والسياسية والعديد من المقالات والأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وعبداللي من مواليد إدلب 1957 ، وهو خريج فنون المسرح و المشهد في جامعة المعمار سنان في إسطنبول، ابتدأت مسيرته في الكتابة و الترجمة منذ سبعينيات القرن الماضي، عمل مدرّساً لمادة الفنون في “معهد إعداد المدرسين” في مدينة إدلب.

ترجم مختارات من القصة القصيرة التركية، ونشرها في “جريدة إدلب الخضراء” عام 1985، كما له مؤلفات سياسية وثقافية منها كتابه في النقد التشكيلي الساخر والذي بعنوان “فرشاة”، بالإضافة إلى عدة مقالات دورية تُنشر في الصحف والمواقع الالكترونية العربية

ومن أهم الأعمال التركية التي ترجمها رواية “زوبك” لـ عزيز نيسين، ومؤلفات أخرى للكاتب نفسه، كما ترجم للعديد من الكتاب الأتراك أيضاً منهم “أورهان كمال”، و “ناظم حكمت”.

توفي بعد صراعه مع مرض السرطان في إحدى مشافي مدينة أضنة التركية، بعدما أدخل إلى المكتبة العربية من أهم الكتب من الثقافة التركية.