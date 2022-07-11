وفاة "علي قاضي" نجل رئيس جمهورية مهاباد (برقية عزاء)

عن عمر يناهز 89 عاماً توفي صباح يوم الأحد 10 تموز السيد علي قاضي، نجل رئيس جمهورية كردستان (مهاباد) ‏قاضي محمد .

علي قاضي، هو الابن الوحيد للقائد الكردي ورئيس جمهورية مهاباد الكردية قاضي محمد، وهو من مواليد مدينة مهاباد (شرق كردستان)، عام 1933، وكان يبلغ من العمر 13 عاماً عندما أعلن والده جمهورية مهاباد.

عاد علي قاضي إلى إقليم كردستان في السنوات الأخيرة وشغل في وقت ما من حياته منصب رئيس حزب حرية كردستان، لكنه تخلى عن رئاسة الحزب نتيجة وضعه الصحي واضطر للعودة الى المانيا بداعي المعالجة وقد وافته المنية في احدى مستشفيات مدينة بون الالمانية واوصى بإعادة جثمانه إلى شرق كردستان، ودفنه في مسقط رأسه في مدينة مهاباد.

وجدير بالذكر ان الراحل كان على صلة مع مؤسسة سما ومديرها السيد عارف رمضان وكان يثني على جهود المؤسسة الثقافية والفنية ويشجع على ذلك.

بهذه المناسبة الحزينة نتقدم بإسم مؤسسة سما للثقافة والفنون بأحر التعازي الى عموم الشعب الكردي ولا سيما في شرق كردستان حيث فقدت الامة الكردية احد اعلامها المهمين وكان منارة من العلم والمعرفة وشخصية وطنية بأمتياز يدافع عن الشعب الكردي ويحلم بأن يتحقق استقلال ويحقق طموحات والده الذي استشهد في سبيلها.

ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته يغفر له ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان ... وانا لله وانا اليه لراجعون.

وجدير بالذكر ان جمهورية مهاباد التي اعلن عن تأسيسها قاضي محمد في 22 كانون الثاني 1946، استمرت احدى عشر شهراً فقط. أُعدم قاضي محمد ورفاقه في 30 آذار 1947 بساحة جارجرا في شرق كردستان.