وفد من مؤسسة سما يزور الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك

تلبية لدعوة رسمية من قبل السيد سربست طروانشي مسؤول الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكوردستاني (فرع دهوك)وعضو قيادة الحزب ، على هامش الاحتفال الذي اقامة اتحاد الادباء الكرد فرع دهوك بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد 49 والذي شارك فيه فرقة مؤسسة سما وتقديمه بإسلوب مميز وفني قصائد الشاعر الكلاسيكي الصوفي ملايي جزيري والذي نال استحسان الحضور ونجاحاً كبيراً .

قام وفد من مؤسسة سما برئاسة السيد عارف رمضان مدير المؤسسة برفقة كل من الاستاذ حسن سليفاني رئيس اتحاد ادباء كردستان(فرع دهوك) وفرقة سما التراثية الشاعر مناف محمد والفنان ريدو مشو والباحث الكردي خالد جميل محمد والشاعرة آسيا خليل والروائية الكردية شيرين خليل خطيب ، بزيارة الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك واستقبلوا من قبل مسؤول الفرع السيد سربست طروانشي وجرى النقاش على الوضع الثقافي الكردي وتبادل الآراء والافكار حول العديد من القضايا الكردية .

في الفرع الاول للحزب الديمقراطي الكردستاني

احتفال 49احياء ذكرى تأسيس اتحاد الادباء الكرد (دهوك)