وقائع احياء السنوية الاولى للموسيقار الراحل محمد علي شاكر في قاعة سما بفندق كابيتول اربيل

برعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون وبالتعاون مع شباب سري كانيية( Xortên Serê Kaniyê) في هولير عاصمة إقليم كردستان.

و بحضور عدد كبير من محبي الفنان الكبير محمد علي شاكر و أقاربه وشخصيات فنية وسياسيين ومثقفين ومستقلين وأبناء سري كانيي ودرباسية وعامودا وقامشلو ومناطق أخرى من كردستان سوريا إضافة إلى ضيوف من إقليم كردستان وبقية اجزاء كردستان..

حيث ألقى الفنان الكبير محمود عزيز شاكر شقيق المرحوم كلمة في التأبين ، ذكر مناقب الفقيد ، وشكر الحضور على وفائهم ومحبتهم للفنان الراحل.

وقد ألقيت العديد من الكلمات و القصائد والاشعار والأغاني في أستذكار الراحل الفنان الكبير محمد علي شاكر ، وتم تكريم العديد من الشخصيات الاجتماعية من أبناء سري كانيية من قبل مجموعة(Xortên Serê Kaniyê) بدروع التكريم.

كما كرمت المهندسة حديقة عارف رمضان بالنيابة عن والدها بلوحة فنية تحمل صورة الفنان الراحل لرعايتهم للامسية ،

يذكر إن الفنان الكبير محمد علي شاكر الذي ولد في مدينة درباسية و عاش حياته في مدينة سري كانيي قد رحل بعيداً عن مدينته المحتلة ، وتوفي يوم الخميس في مثل هذا اليوم سنة ٢٠٢٠م ،في أحدى مشافي مدينة قامشلو ، عن عمر ناهز الـ 74 عاماً، وذلك بعد مسيرة فنية زاخرة بالكثير من الأغاني والألحان الخالدة.