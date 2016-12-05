يونيسيف تكرم الإعلامية أفين شيخموس من آرتا إف إم

كرمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، اليوم الاثنين، الإعلامية في إذاعة آرتا إف إم، أفين شيخموس، بعد فوزها في مسابقة أفضل تقرير قصصي عن حقوق ورعاية الأطفال.

واستلمت الزميلة أفين شيخموس، جائزة المسابقة مع شهادة تقدير في مبنى الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية، بيروت.

أفين شيخموس قالت لآرتا إف إم من بيروت: "حصلت على الجائزة عن تقريري حول مشاركة الأطفال في المظاهرات وكيف يتعرضون للقمع، وجميع من فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى كن من النساء".

يُذكر أن التقرير المصور الذي انتجته الزميلة أفين شيخموس بمساعدة فريق إذاعة آرتا إف إم، تم اختياره كأفضل قصة في المسابقة التي شارك فيها إعلاميون من سوريا.

المصدر: آرتا إف إم