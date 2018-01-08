“الأدب والفن في خدمة المجتمع” ندوة حوارية بمركز الهوري للثقافة والفن في عامودا

تحت شعار “الأدب والفن في خدمة المجتمع” أقام اتحاد المثقفين في مقاطعة الجزيرة, ندوة حول التطورات السياسية في روج آفا, اليوم الجمعة الخامس من يناير الجاري. في مركز الهوري للثقافة والفن بمدينة عامودا.

تحدث كورديار دريعي “الرئيس المشترك لاتحاد المثقفين في مقاطعة الجزيرة” عن الاوضاع السياسية ومجمل التطورات التي تعيشه المنطقة, فيما أشاد الكاتب بشير ملا نواف “عضو اتحاد المثقفين” بالدور الهام للسينما والأدب في تطوير المجتمع, كما تخللت الندوة عرض للفيلم الكردي القصير (همسات الموت).

كورديار دريعي قال لـBûyer :” أن الغاية من عرض الفيلم؛ هو ايصال رسالة, مفادها أننا نمتلك خبرات شبابية استطاعت الابداع في مجال صناعة الأفلام وإخراجها, وملامسة الواقع المعاش في المنطقة اليوم, وأن الأمر ليس حكراً على المختصين في هذا المجال فقط“

يُذكر أن الفيلم كان من بطولة محمد خير توفيق من عامودا وإخراج عزيز فرمان

عامودا- Buyer