“جائزة “ جميــــل هـــورو - بافى صــلاح للابداع الفني .!

دعـــــــوة:

تحت عنوان " صوت الجبــل يجمعنا " … تعلن اللجنة التحضيرية لجائزة الفنانَين الكورديين الكبيرين: " جميـــل هــورو - بافي صلاح " في دورتها الأولى للعام 2018 عن تكريم أحد اعمدة الفن الغنــــــائي الكوردي، و ذلك في تمام الساعة " 14:00 " من يوم السبت الموافق 20.10.2018 بمدينة بــون الالمانية.!

ويتم خلال هذا الحفل، الاحتفاء بهذا الفنان و تكريمه بهذه الجائزة الفنية المرموقة، وتقــام أيضاً فعاليات فنيــة ثقافيـة نقديـة عـدة، ضـمن برنامج الاحتفال الذي يشارك في تقديمه والإشراف عليه مجموعة من الكتاب و الفنانين و الإعلاميين.

اللجنة التحضيرية