“خيل الحرية في كُردستان” عنوان معرض بنكين أحمد في أكسبو الشارقة

افتتح مهرجان مركز إكسبو - الشارقة،فيالإمارات العربية المتحدة (اكسبوجر للتصوير الضوئي ) بتاريخ 28 شباط 2024 حيث شارك فيه المصور الفوتوغرافي الكردي من روزآفاي كردستان بنكين أحمد بافتتاح معرضه الخاص تحت عنوان “خيل الحرية في كُردستان” حضرها سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة،الى جانب جمع من الحضور والمهتمين.

وعلى هامش المعرض القى الفنان بنكين احمد محاضرة تحت عنوان "فن التصوير الفوتوغرافي للخيل". حيث ناقش فيه أهمية موضوع التصوير الفوتوغرافي ، بالإضافة إلى استكشاف عالم الخيول من خلال معرفة تفاصيلها وإقامة التواصل من أجل التقاط اللحظات الرائعة.

وبحسب الفنان بنكين احمد ان " ان الخيول حصلت على مكانة مميزة بين البشر لا مثيل لها من مخلوق آخر لقد كان لديهم أهمية كبيرة في المعتقدات والأساطير والفنون عبر الثقافات المختلفة والمجتمعات الإنسانية. ينعكس ذلك في الناتج الفني للبشرية، ويتضح في رسومات الكهوف البدائية التي تصور الخيول، وكذلك المنحوتات والجداريات واللوحات. مع تطور التقنيات وجدت الخيول مكانا محترما في التصوير.

ومن الجدير بالذكر ان المعرض يضم 21 عملاً تجسد الخيل بحرية في كردستان وتحديداً منطقة بارزان في اقليم كردستان العراق

كما ان اكسبوجر للمعارض هو أهم حدث في مجال التصوير في العالم حيث يستضيف نخبة مصوري العالم ويستعرض أكثر من 2500 عملاً بغاية الإبداع والجمال والإلهام.

واستمر المعرض حتى الخامس من آذار مارس في مركز الشارقة للمعارض بمنطقة الخان.