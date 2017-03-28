آثار تل شعير في معرض بالقامشلي

اقامت جمعية سوبارتو للتراث والتاريخ في مركزها الكائن في مدينة القامشلي معرض خاص بآثار تل شعير الاثري، وبالتعاون مع بعثة تل شعير الأثرية وبرعاية الأكاديمية العالمية لعلم الآثار في سويسرا ومؤسسة تطوير علم الآثار والتاريخ القيم في ايطاليا.

تضمن المعرض 28 لوحة وبقياسات مختلفة، شملت مواضيع مختلفة عن المكتشفات في التل ومواسم التنقيب والسويات الأثرية والمباني المكتشفة حتى الآن من الأرضية المرصوفة والحجرة الحمراء والجدار العريض كما خصصت لوحات للمدافن التي اكتشفت بكثرة في التل وطرق الدفن الأساسية وأيضاً الفخار والاختام المكتشف والعائد لفترات مختلفة من الزمن.

ومن الجدير بالذكر ان جمعية سوبارتو هي جمعية ثقافية تعنى بالتاريخ والتراث الكوردي تأسست في مدينة القامشلي عام 2012 واقامت العشرات من النشاطات الادبية والثقافية والتاريخية.

هوزان أمين- التآخي