إحياء الذكرى السنوية الثالثة على رحيل الفنان والملحن الكبير محمد علي شاكر في هه ولير

أحيت يوم السبت 23/12/2023 عائلة الفنان الراحل محمد علي شاكر بالتعاون مع مؤسسة سما للثقافة والفنون الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الفنان والملحن الكبير محمد علي في قاعة سما بفندق كابيتول في أربيل عاصمة إقليم كردستان.

بحضور عدد كبير من محبي الفنان والملحن الكبير محمد علي شاكر و أقاربه وشخصيات فنية وسياسيين ومثقفين ومستقلين في إقليم كردستان, وممثل عن وزارة الثقافة والشباب في اقليم كردستان وقيادات بعض الأحزاب السياسية الكردية والمجلس الوطني الكردي في سوريا بدأت مراسيم الحفلة .

حيث القيت العديد من الكلمات وفي مقدمتهم كلمة عائلة الراحل القاها أخ الراحل الفنان الكبير محمود عزيز شاكر شقيق المرحوم كلمة ، ذكر فيها بإجاز مناقب الفقيد، وشكر الحضور على حبهم ووفائهم للفنان الراحل وشكر مؤسسة سما ومديرها السيد عارف رمضان على رعايتهم ووتقديرهم للراحل وفنه كما القيت كلمة بإسم وزارة الثقافة في حكومة اقليم كردستان ومن ثم عرض فيلم وثائقي عن حياة الراحل من اعدادالصحفي دنيز دارغول.

ومن ختام الحفلة قدم فرقة موسيقية اغاني الراحل محمد علي شاكر وتقديم شهادة تكريم بإسم الرحل محمد على شاكر الى الشاعر الكردي الدكتور بدرخان سندي على خدماته للشعر والثقافة الكردية.

وجدير بالذكر ان الفنان محمد علي شاكر من مواليد مدينة الدرباسية عام 1946 وينحدر من مدينة سري كانيه في روزآفا كردستان، درس اللغة الإنكليزية في جامعة حلب و تخرج منها عام 1981.

بدأ بكتابة الشعر و تأليف الألحان منذ 1968، لديه اكثر من 265 أغنية من كلماته وألحانه ، منها 170 قصيدة غناها شقيقه الفنان محمود عزيز شاكر، كما غنى قصائده الكثير من الفنانين منهم محمد شيخو و مصطفى خالد و زبير صالح و حسين صالح و شهريبانا كردي و خوشناف تيلو وغيرهم.

لديه ديواني شعر، نظم الشعر في كل القضايا والمواضيع المتعلقة بالقضية والأحداث الكردية، بالإضافة الى الشعر واللحن رسم الكثير من اللوحات الفنية المعبرة عن الفلكلور والتراث الكردي.

وفقدت كردستان سوريا الفنان الكوردي محمد علي شاكر بعد تاريخ حافل وإغنائه للمدرسة الكردية، حيث وافته المنية 24 كانون الأول 2020، عن عمر ناهز 74 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا في أحد مشافي مدينة قامشلو، ووري الثرى في مدينة عامودا.