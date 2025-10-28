اختتام فعاليات معرض الشهيد هركول الدولي للكتاب بنسخته التاسعة في مدينة قامشلو

اختتام فعاليات معرض الشهيد هركول الدولي للكتاب بنسخته التاسعة، والذي أُقيم على مدار 6 أيام في صالة حديقة آزادي بمدينة قامشلو. وشهد اليوم الأخير من المعرض حفل توقيع كتاب “ترك داعـ ـش” الصادر عن مركز الفرات للدراسات والمترجَم من العربية إلى الكردية من قبل الكاتب مصطفى مصطفى، إلى جانب توقيع كتاب “عرين الثورة” للكاتب رضوان سليمان والصادر عن منشورات شلير.

كما تم خلال حفل الختام تكريم عائلة الشهيد هركول و دور النشر المشاركة في المعرض، وتقديم دروع لسبعة من الكتّاب وهم: فريد جزيري - عصمت حسن- اناهيتا سينو- احمد حسيني - حسين محمد علي، والشاعر عبود مخصو تقديراً لدورهم الثقافي والأدبي.

هذا ومن الجدير بالذكر انه قد افتتح المعرض، يوم الإثنين (20 تشرين الأول 2025)، برعاية هيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تحت شعار "الكتاب مفتاح الحضارة"، وضم في أجنحته أكثر من 143 ألف كتاب موزعٍ على 15 ألف عنوان، يستهدف فئات عمرية مختلفة، وبعدد من اللغات، منها: العربية، الكردية، السريانية، الفرنسية، الإنجليزية، والإيطالية. ويستمر 7 أيام متتالية، وينتهي في (27 تشرين الأول 2025).