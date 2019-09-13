اختتام فعاليات مهرجان القصة الكردية في قامشلو.

فازت القاصة فاطمة أحمد من مدينة سري كانيه بجائزة مهرجان القصة الكردية السادس عن قصتها” Ez ê Werim Mal “.

واختتمت فعاليات مهرجان القصة الكردية بنسخته السادسة، يوم الإثنين 9 أيلول (سبتمبر)، في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، بالإعلان عن الفائز بجائزة المهرجان وتكريم جميع المشاركين.

وبدأت فعاليات مهرجان القصة الكردية يوم الجمعة 6 أيلول (سبتمبر) برعاية اتحاد الكتاب الكرد– سوريا, وبمشاركة 17 قاص وقاصة من مدن روجآفا ومشاركات من مهاباد؛ واستمرت أربعة أيام.

وقال عضو لجنة التقييم في مهرجان القصة القصيرة، الروائي عبد المجيد خلف لموقعBuyer: “إن اللجنة في هذا العام اعتمدت على معايير نقدية واضحة في اختيار الفائز، كالتركيز على عنوان القصة” لما للعنوان من أهمية كونه يعكس مضمون القصة، إضافة إلى التركيز على التركيبة اللغوية، وبناء النسيج القصصي من حيث سلامة اللغة وسلاستها.

وعن شروط لجنة التقييم أوضح خلف بأنهم لم يضعوا شروطا قاسية لتقييم “حبكة” القصص المشاركة, وذلك لمراعاة اختلاف أسلوب الكتابة من قاص لآخر. مؤكداً اهتمامهم بخاتمة القصة وضرورة أن تكون ذات أثر، فالخاتمة تعتبر العنصر الأقوى والأهم بين عناصر القصة القصيرة.

ويُذكر أن مهرجان القصة الكردية بدأت فعالياته في روجآفا عام 2014 وحملت جائزة المهرجان اسم:(جائزة القاص فؤاد تمّو لمهرجان القصة الكردية) وبحسب المهتمين بالقصة الكردية يعتبر تمو صاحب أول قصة كردية باسمҪȋrok، نشرت في مجلة روجا كرد”Roja Kurd” باستنبول 1913.

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