اختتام مهرجان كوباني السينمائي الدولي بتوزيع الجوائز على الأفلام الفائزة

اختتم مهرجان كوباني السينمائي الدولي في ألمانيا دورته الرابعة بتوزيع 10 جوائز على الأفلام الفائزة من عدة جنسيات و دول.

وكانت الدورة الرابعة لمهرجان كوباني السينمائي الدولي (دورة يلماز غوناي)، قد افتتحت السبت (9 أيلول 2023)، بحضور نخبة من السينمائيين، الفنّانين، المثقفين والمهتمين في مدينة بوخوم الألمانية.

المهرجان بدأ بفقرة غنائية للفنّان الكردي المعروف مجو كندش، تمّ بعده عرض فيلم شبكة رووداو الإعلامية (كوباني في 134 يوماً)، وهو من إعداد وإخراج الإعلامي عمر كالو والذي كان قد تمّ اختياره كفيلم الإفتتاح من قبل إدارة المهرجان، ثم عرضت الأفلام المشاركة في مسابقة الجوائز خلال يومي فعاليات المهرجان.

الدورة الرابعة لمهرجان كوباني السينمائي الدولي أختتمت الأحد 10 أيلول، بتوزيع 10 جوائز على الفائزين على النحو التالي:

1- جائزة أفضل تمثيل للممثل الفرنسيFranc Bruneau عن الفيلم الفرنسيLa Reproduction

2- جائزة أفضل فيلم للفيلم الأرمنيMy Black Heart و إخراجGarush Ghazaryan

3- جائزة أفضل سيناريو للكاتبينOleksii Pasichnyk وAnastasiia Lezhnova عن الفيلم الأوكراني Teacher’s Day للمخرجOleksii Pasichnyk

4- جائزة أفضل إخراج للمخرجMohamad Boorboor عن الفيلم الإيرانيwe are Happy

5- جائزة أفضل سينماتوغرافي للسينماتوغرافر Heiko Sikka عن فيلمDear Passengers

6- جائزة أفضل فيلم وثائقي للفيلم التركيThe Sound of Tree للمخرجEren Aybars Arpacik

7- جائزة أفضل فيلم انيمشن لفيلمAna Morphose لصانعهDe Joao Rodrigues

8- جائزة أفضل فيلم كردي لفيلمThe wind girl للمخرجةDana Karim

9- الفيلم الكرديSuitcase

10- الفيلم الكرديThe Address-Navnîšan للمخرجAram Dildar

11- جائزة الموهبة الجديدة من مشاركي الوورك شوب ضمن نشاطات مهرجان كوباني لفيلم الدقيقة بكاميرا الموبايل للشاب هادي عفوف ياسين.

تألفت لجنة التحكيم في الدورة الرابعة لمهرجان كوباني السينمائي الدولي من:

1- جانو روجبياني: رئيس لجنة التحكيم. كاتب ومنتج ومخرج ومحرر كردي.

2- واین أي غریفز: عضو لجنة التحكيم في مھرجان كوباني السینمائي الدولي، وهو منتج ومخرج ومصور أمریكي في ھولیوود.

3- المخرجة ھایدي كرانز: عضو لجنة التحكیم في مھرجان كوباني السینمائي الدولي، وهي مخرجة ومنتجة ألمانیة.

4- المخرجةLaura Thies: عضو لجنة التحكیم في مھرجان كوباني السینمائي الدولي، و هي مخرجة ومنتجة وممثلة ألمانیة حاصلة على بكالوریوس الفنون الجمیلة في المسرح الموسیقي

5- محمد رضا: عضو لجنة التحكيم في مھرجان كوباني السینمائي الدولي، و هو ناقد سينمائي لبناني.

المجسم البرونزي لجائزة مهرجان كوباني السينمائي الدولي، هو مصغر تمثال المرأة الحرّة الموجود في مدينة كوباني، وهو - التمثال ومجسم الجائزة - من تصميم و عمل الفنّان الكردي زيرك ميرا من مدينة السليمانية في إقليم كردستان، الذي كان حاضراً في المهرجان و قدّم إحدى الجوائز للفائزين.

إدارة مهرجان كوباني السينمائي الدولي، أشارت إلى استقبال 2165 فيلماً من عدة جنسيات ودول العالم خلال الفترة الزمنية التي حددت لاستقبال الأفلام للدورة الرابعة للمهرجان، وكانت تلك الأفلام قد قدمت من 121 دولة حول العالم.

رووداو ديجيتال