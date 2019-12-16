افتتاح قاعة جديدة لمؤسسة سما للثقافة والفنون في فندق كابيتول هه ولير

بحضور جمع غفير من المثقفين والادباء والصحفيين والمهتمين تم افتتاح قاعة سما الجديدة للثقافة والفنون في فندق كابيتول اربيل والمجهزة باحدث المعدات واجهزة الصوت والصورة بالبلوتوث ليخدم الادباء والمثقفين والباحثين المميزين في الشأن الكُردي يوم الجمعة الموافق 13 – 12-2019 .

فقد دأبت مؤسسة سما للثقافة والفنون منذ انطلاقتها من دبي عام 2004 على خدمة الثقافة والمثقفين الكرد وإقامة نشاطات ادبية فنية في دبي وكردستان وما افتتاح قاعتها الجديد إلا تكليلاً لتاريخ مليء بالنشاط والحيوية وتأكيداً على متابعة الخدمة في سبيل احياء وتقديم كل ما هو جميل في الادب والثقافة الكردية .

هذا وتم قص الشريط الأحمر مشكوراً بحضور اكثر من مئة أديب وشاعر ودكتور وناشط ومهتم بالشأن الثقافي الراقي من ثم ألقى السيد عارف رمضان مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون كلمة اشاد فيها بالمؤسسة وتاريخها ونشاطاتها وحيا المثقفين الكرد الذين ساندوا المؤسسة بمساهماتهم وكتاباتهم ومشاركاتهم وحضورهم ولولاها لما استمرت المؤسسة التي اغنيت بهم وبتقديرهم العالي لما تقوم به المؤسسة من خدمات جليلة من أجل نشر الثقافة والكردية وخلق أجواء جميلة من المحبة والتعارف بين فئة المثقفين . كما قدم الاستاذ خالد جميل محمد بهذه المناسبة محاضرة قيمة باللغة الكردية عن ادبيات ملايي جزيري القومي ( الف عام من الظلم بحق الكُرد )(MELAYÊ CIZÎRÎ-HEZAR SAL JI SITEMÊ LI DIJÎ KURDAN) و بمشاركة الحضور في طرح آرائهم وافكارهم حول المحاضرة انتهت الامسية على امل الاستمرار في تقديم محاضرات ثقافية متنوعة باستمرار في المستقبل.

سماكرد-أربيل