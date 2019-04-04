افتتاح معرض أربيل الدولى للكتاب بمشاركة 300 دار نشر

بدأ معرض أربيل الدولي للكتاب دورته الرابعة عشرة اليوم الأربعاء بمشاركة أكثر من 300 دار نشر من 21 دولة وحضور نحو 80 شخصية ثقافية.

وقال مسعود برزاني الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم شبه الذاتي في كلمة الافتتاح ”مهما تطورت التكنولوجيا، سوف يبقى الكتاب خير صديق ورفيق، وهو خير جليس، وهو النور الذي يرشد إلى الحضارة والعلم والمعرفة“.

وأضاف ”إقامة المعرض السنوي للكتاب في أربيل موضع فخر واعتزاز، ومن حق أربيل أن تفتخر بهذه الفعالية العظيمة، ولا عجب فإن أربيل هي مدينة التأريخ والصمود والتعايش“ و يشمل برنامج المعرض أكثر من 40 فعالية وندوة ثقافية على مدى عشرة أيام.

ومن بين ضيوف المعرض هذا العام الكاتب السوري فراس السواح والقاص الكويتي طالب الرفاعي والكاتب السعودي عزيز محمد والصحفي المصري سيد محمود والمترجم المغربي محمد آيت حنا والكاتب العراقي عبد الخالق الركابي.

و من أبرز الدول المشاركة فى معرض اربيل الدولى للكتاب هم “مصر، لبنان، الأردن، سوريا، الهند، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا.