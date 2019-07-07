التحضير لفيلم "الجيران" .. للمخرج مانو خليل بمشاركة فنانين عالميين

بعد أفلامه التي حازت على جوائز في مهرجانات عالميه عديدة، وبعد فيلمه الروائي الأخير «السنونوة» يعود المخرج الكردي السوري مانو خليل بالتحضير لتصوير فيلمه الروائي الجديد تحت عنوان مؤقت سماه «الجيران».

فيلم يتحدث عن سوريا، كان يحضر له المخرج وكتب قصته والسيناريو منذ أكثر من 25 سنه. التصوير سيبدأ في سبتمبر / أيلول من العام الحالي 2019 ويدوم إلى منتصف تشرين الثاني.

فيلم «الجيران» (اسم مؤقت) يروي قصة صبي كردي في السابعة من العمر ترعرع في قرية على الحدود السورية التركية في ثمانينيات القرن المنصرم. بحماس وشغف ينتظراليوم الأول من المدرسة ومجيء المعلم الذي «سيفتح باب العالم الكبير بعلمه وأدبه وفنه وتاريخه المزخرف مثل بالونات تتطاير في الهواء على مصراعيه أمام عالمه القروي الصغير». ولكن المعلم الآتي من العاصمة لديه مشاريع أخرى ويحمل أفكاراً أخرى ولديه طريقته الخاصه في بناء «الجنة الموعوده» على الأرض.

لا تمضي للطفل أيام في مدرسته الطينيه والتي تشبه زريبة أكثر من شبهها بالمدرسة حتى يعلم أن الباب الذي فتحه المعلم البعثي على «العالم المزخرف والجميل الموعود» ليس سوى سراب أساسه الفتنة وركيزته الحقد وهدفه العبودية, ليهتز عالم هذا الطفل من أساسه ويصبح شاهدا يروي بحرقة قلب قصة الخمسين سنة التي كانت السبب للكارثة التي أوصلت بلداً كان يتظلل العربي والكردي واليهودي والمسيحي في ظله، إلى ما هو عليه الآن.

يشارك في التمثيل مجموعة كبيرة من الفنانين السوريين والكرد والعالميين المنحدرين من أكثر من عشرين بلداً، منهم الفنان سامر المصري والفنان جهاد عبدو والفنان مازن الناطور ومن البرازيل الفنانة الكبيره تونا دويك، وهناك أسماء أخرى ستنشر لاحقاً ضمنهم اسم الطفل الذي سيمثل دور البطولة.

الفيلم إنتاج عالمي مشترك, ممول من شركة «فرايم فيلم» للمخرج مانو خليل، وتشارك في إنتاجه حكومة سويسرا ممثلة بوزارة الثقافة قسم السينما ومؤسسة «بيرن» للسينما والتلفزيون السويسري ومجموعة من قنوات التلفزة الأوروبية، وستقوم شركة «فرنتيك فيلم» العالمية بتوزيع الفيلم سينمائياً، ومن المنتظر أن تنتهي عمليات ما بعد الإنتاج في ربيع 2020 وسيعرض في دور السينما بعد عرضه في المهرجانات السينمائية.

basnews