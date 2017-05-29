انطلاق فعاليات المهرجان الثالث للرقص الفلكلوري الكوردستاني

تحت شعار “بروح وأصالة الرقص الشعبي سوف تعقد شعوب الأمة الديمقراطية دبكاتها بالحرية” انطلقت فعاليات المهرجان الثالث للرقص الفلكلوري الكوردستاني في صالة مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان التابعة لمدينة كركي لكي.

نظم هذا المهرجان من قبل حركة الثقافة والفن الديمقراطي في روج آفا في روج آفا بمشاركة 9 فرق فنية من مقاطعتي الجزيرة وكوباني.

ومن الجدير بالذكر انه استمر فعاليات المهرجان يوماً كاملاً وتم تكريم الفرق الفائزة في ختام المهرجان الذي كان يشرف على تقييم العروض لجنة تحكيم تضم 5 أعضاء من المختصين بالرقص الفلكلوري الكردستاني.

هوزان أمين - التآخي