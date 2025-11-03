انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان أوصمان صبري الأدبي

انطلقت يوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025 في مدينة القامشلي فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان أوصمان صبري الأدبي، الذي تنظمه هيئة الثقافة في مقاطعة الجزيرة بالتعاون مع ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا، وذلك على مسرح مركز ميزوبوتاميا للثقافة والفن.( المركز الثقافي السابق)

وقالت بوطان هوشي من إدارة ديوان الأدب في شمال وشرق سوريا لراديو آرتا، إن المهرجان سيستمر حتى الخامس من تشرين الثاني، يهدف إلى تكريم إرث الشاعر والمفكر أوصمان صبري، وتعزيز حضور الأدب في صون اللغة والثقافة الكردية.

وأضافت هوشي أن برنامج المهرجان يتضمن قراءات شعرية، وحوارات فكرية حول الأدب الكردي، إلى جانب فقرات فنية وتكريم عدد من الأدباء والمبدعين في اليوم الختامي تقديراً لإسهاماتهم الثقافية.

يُذكر أن مهرجان أوصمان صبري الأدبي يُقام سنوياً في القامشلي، ويُعد من أهم الفعاليات الثقافية في شمال وشرق سوريا التي تجمع بين الأدب والشعر والفن، وتُبرز التنوع والغنى الثقافي في المنطقة.

آرتا