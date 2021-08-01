انطلاق فعاليات معرض الشهيد هركول الخامس للكتاب في القامشلي

برعاية هيئة الثقافة والفن, افتتح يوم الخميس 29 تموز معرض الشهيد هركول الخامس للكتاب تحت شعار “الكتاب نبض الحياة”، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو, وبمشاركة 44 دور نشر من الكثير من بلدان العالم.

هذا وتتضمن الكتب المعروضة مواضيع مختلفة منها “سياسية, ثقافية, اجتماعية, فلسفية, دينية, ..”, وبعدة لغات منها العربية, الكردية, السريانية, الانكليزية, والتركية، وأيضاً هناك جناح خاص للأطفال.

الجدير بالذكر؛ أن فعاليات المعرض ستستمر لمدة ثمانية أيام متواصلة، وسيكون هناك برنامج للمحاضرات وندوات حوارية من قبل اللجنة التحضيرية للمعرض.