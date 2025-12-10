انطلاق فعاليات مهرجان ديار بكر السينمائي الثالث

انطلقت فعاليات مهرجان ديار بكر السينمائي الدولي الثالث، الذي تنظمه بلدية ديار بكر الكبرى، بالتعاون مع أكاديمية الشرق الأوسط للأفلام وسينما cine1، تحت شعار "العالم يتقارب منخلال القصص"، يوم الأحد 7 ديسمبر 2025.

حضر المهرجان، الذي أقيم في مركز ديار بكر الثقافي، العديد من الفنانين، ورؤساء البلديات والمناطق، وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مئات الأشخاص. وقد اهدي المهرجان لعملية السلام والمجتمع الديمقراطي.

معرض لوحات فيلم الطريق:

افتُتح في المهرجان أول معرض لفيلم الطريق "ري/يول" للمخرج يلماز غوناي. استُلهم المعرض من كتاب المخرج إيدي هوبشمدت بعنوان "طريق-قصة ومنفى". ضمّ المعرض أعمالاً لفنانين من مختلف المجالات، كاللوحات والفيديوهات والرسومات، بالإضافة إلى لقطات من أفلام وصور فوتوغرافية من كتاب إيدي هوبشمدت.

حفل موسيقي

أُقيم حفل موسيقي عقب المعرض. وقبل الحفل، صرّح سيبان داغ ديفيرين من أكاديمية الشرق الأوسط للأفلام بأن المهرجان يجمع قصصاً من مختلف أنحاء العالم، ويفتح آفاقاً جديدة، قائلاً:

"نكتب اليوم قصة جديدة في ديار بكر. سيُمهّد هذا المهرجان الطريق أمام صانعي الأفلام المستقبليين، ويُقدّم قصصاً للأجيال القادمة." وذكر داغ ديفيرين أسماء فنانين أكراد أسهموا في السينما، وأضاف: "قال يلماز غوناي قبل بضع سنوات: 'ليعلم الصديق والعدو أننا سننتصر، سننتصر حتماً'. نود أن نستحضر يلماز غوناي هنا؛ فكما قلت، سنحقق النجاح. عاشت السينما الكردية، عاشت السينما الحرة، عاشت السينما الثورية."

ثمّ ألقت سيرا بوجاك، الرئاسة المشتركة لـ بلدية آمد الكبرى، كلمةً أكدت فيها أن المهرجان رحلة مشتركة. كما صرّح نائب رئيس البلدية، دوغان خاتون، بأن يلماز غوناي مهّد الطريق للسينما الكردية، وأن خليل داغ منح الشجاعة، وأن سري ثريا أوندر، عضوة وفد إمرالي التي فقدت حياتها، منحتنا القوة، وقال: "نحن مدينون لجهودهم".

بعد الكلمات، اعتلى الفنانان من شرق كردستان علي أكبر مرادي وعزيز كانغارلو المسرح وسط تصفيق حار وحماس كبير. وقد قوبل عرض مرادي وكانغارلو بوقوف الجمهور والتصفيق.

ثم قدّمت فرقة الرقص التابعة لجمعية الثقافة والفنون والآداب النسائية(KASED) عرضًا راقصًا من منطقة أورفة، لاقى استحسانًا كبيرًا.

الفيلم الوثائقي "كارداش توركلر"

ثم عُرض الفيلم الوثائقي " كارداش توركلر " من إخراج تشايان ديميريل وعائشة جتينباش. يتناول الفيلم الوثائقي، إلى جانب مسيرة كارديش توركولر الفنية والموسيقية والسياسية على مدى ثلاثين عامًا، أحداثًا اجتماعية ومجازر من التاريخ الحديث، مثل احتفالات جزيرة نوروز، ومجزرة مادماك، واغتيال الصحفي هرانت دينك، ومقاومة غيزي، ومجزرتي سروج وأنقرة، وزلازل 6 فبراير.

يستمر المهرجان حتى 14 ديسمبر، ويتضمن فعاليات متنوعة عرض 84 فيماُ منوعاً من وثائقية وروائية طويلة وافلام قصيرة كردية ومن احزاء كردستان الاخرى بالاضافة الى بعض الدول الاجنبية .

(AY)نرجمة سماكرد