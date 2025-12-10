انطلاق مهرجان أوركيش الموسيقي الثالث في الحسكة

انطلقت فعاليات مهرجان أوركيش الثالث، يوم الإثنين 8-12-2025، على مسرح قاعة سردم بمدينة الحسكة، والذي تنظمه حركة الثقافة في شمال وشرق سوريا.

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 23 فرقة فنية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، إلى جانب فرق من خارج المنطقة، من بينها فرقة روج من زاخو، وفرقة ميرزو من شنكال، كما تشارك الفنانة جيندا كينجو القادمة من السليمانية.

وأكدت سمية محمد، الرئيسة المشتركة لحركة الثقافة في شمال وشرق سوريا، أن أهمية المهرجان تكمن في تعزيز الروح التشاركية بين مكونات المجتمع في شمال وشرق سوريا وسوريا عموماً، وإتاحة المجال أمام الشعوب لتقديم فنونهم وتراثهم الثقافي بحرية.

آرتا