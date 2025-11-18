انطلاق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي الخامس في قامشلو

ينطلق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي الخامس. بعد 65 عامًا من مجزرة سينما عامودا، ينطلق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي الخامس في نفس المنطقة، قلب روج آفا، بمدينة قامشلو.

لا يزال رماد عامودا يغلي. لم تكن مجزرة سينما عامودا، التي أحرقت مئات الأطفال في بلدة صغيرة بروج آفا عام 1960، مأساة فحسب، بل كانت أيضًا إحدى أحلك الصفحات في تاريخ السينما الكردية. اليوم، من رماد تلك النار، ينبثق نور من روج آفا: ينطلق مهرجان روج آفا السينمائي الدولي الخامس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني في قامشلو، في ذكرى مجزرة عامودا.

سيبدأ المهرجان بمراسم تذكارية أمام سينما عامودا. في ذلك اليوم، ستُعاد الحياة إلى السينما التي أُنشئت من رماد 283 طفلًا. طائر سيمير، الذي اختير رمزًا للمهرجان، يرمز إلى نهضة سينما عامودا من رمادها.

كجزء من فعاليات المهرجان، سيُعرض 81 فيلمًا لمدة 7 أيام في مركز محمد شيخو للثقافة والفنون وقاعة سينما tev-çand ميزوبوتاميا في قامشلو.

يتضمن برنامج المهرجان 21 فيلمًا وثائقيًا، و7 أفلام روائية غير كردية، و8 أفلام من سوريا، و8 أفلام روائية دولية، و37 فيلمًا قصيرًا. تركز أفلام هذا العام على مواضيع المقاومة، والبحث عن الحرية، والهجرة، والنضال الاجتماعي.

سيُقام حفل توزيع الجوائز في ختام المهرجان. سيتم تقديم جائزة سري سوريا أوندر لحقوق الإنسان والديمقراطية، وجائزة مازدك آرارات للسينما العمالية، وجائزة منيجة حاجو لشجاعة المرأة الحرة، وجائزة خليل داغ للسينما الحرة. لن تُمثل هذه الجوائز إنجازًا فنيًا فحسب، بل موقفًا سياسيًا أيضًا.