بدء فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي

بمشاركة مئات الأفلام التي تعرض خارج المسابقة الرئيسية ، وترشيح 55 فيلماً ، منها 27 فيلماً كردياً و28 فيلماً عالمياً، للمنافسة على جوائز المهرجان ، بدأت فعاليات "مهرجان دهوك السينمائي الدولي" في نسختها التاسعة ، التي انطلقت مساء الخميس 1-12-2022 ، في محافظة دهوك.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان انها اختارت قاعة مخيم اللاجئين في دوميز لعرض الأفلام المشاركة ، لتكون القضية التي تناقشها أفلام هذه النسخة هي الهجرة.

المدير الفني لـ"مهرجان دهوك السينمائي الدولي"، شوكت أمين كوركي، كان قد صرح إن "عدد الأفلام المسجلة في مهرجان هذا العام بلغ 570 فيلماً، إضافة إلى اختيار الفريق الفني 98 فيلماً من المهرجانات السينمائية المعروفة للعرض في أيام المهرجان".

مضيفاً ، أنه "تم ترشيح 55 فيلماً، منها 27 فيلماً كردياً و28 فيلماً عالمياً، والمتبقي يعرض خارج المسابقة".

وكان فيلم "عروس المطر" لحسين حسن فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان.

كوركي أوضح أن "عدد لجان التحكيم خمس لجان، تضم في مجموعها عشرين عضواً، حيث ترأست لجنة تحكيم الأفلام الروائية العالمية، المخرجة سولين يوسف، وعضوية كل من المخرج مهدي أوميد، والمخرج الإيراني شهرام عليدي، وإلاهي نوبخت، وهي موزعة ومنتجة إيرانية، والسويدي ماركوس بارتاس".

وتابع: "أما لجنة تحكيم الأفلام الروائية الكردية؛ فهي برئاسة ماركوس تيليكيا، أحد منتجي فيلم (العائد) من بطولة ليوناردو دي كابريو، وعضوية كل من الناقدة والأكاديمية كوثر جبارة، ومديرة التصوير اللبنانية موريال أبو الروس، والمخرج هوشيار نيرويي، والمنتج التركي برهان أوزكان".

ولفت كوركي إلى أن " لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية تتكون من 3 أعضاء، وهي كل من مديرة معهد جوته في أربيل، الألمانية أناييس بوليك، والمخرج ريبر دوسكي، ويترأسها المخرج الأميركي باكستون وينترز"، مردفاً " أما لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، فتترأسها السويدية جنيفر، والمخرج السوري محمد شيخ، وتونا كابتان من ألمانيا، والمخرج الأفغاني أبو ذر أميني، فيما تتكون لجنة اتحاد النقاد العالمي (فيبريسكي) من صلاح الدين شن من تركيا، وفاليريوس كيجازياس من اليونان، وجوليا دوبري من رومانيا".

من جانبه ، قال مسؤول القسم الفني في المهرجان سامان مصطفى ، ان مهرجان دهوك السينمائي الدولي تتطور عاماً بعد آخر ، وحول إقليم كردستان ومدينة دهوك الى وجهة للفنانين السينمائيين ، ومركزاً لالتقاء الفنانين الكرد.

بدوره ، مسؤول إعلام المهرجان حسن عارف ، قال ان مهرجان دهوك السينمائي الدولي احد اهم الاحداث السينمائية على مستوى العراق وإقليم كردستان . مشيراً الى ان الأفلام الأجنبية التي ستعرض خلال المهرجان ستكون مترجمة الى الكردية.

باس نيوز