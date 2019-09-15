بدأ دورات تعلم اللغة الكردية (الكرمانجية) في هه ولير

بدأت دورة تعليم اللغة الكُردية، من اعداد وتدريس الكاتب خالد جميل محمد في احدى قاعات فندق كابيتول (هه ولير)

وسيتم اعطاء خمسين درساً خلال ثلاثة أشهر يكتسب المشاركــ/ـــة مهاراتٍ كثيرةً، منها:

التحدث باللغةَ الكُردية (الكرمانجية) بصورةٍ سليمةٍ وفصيحة وأسلوبٍ خالٍ من الركاكة والكلمات الدخيلة.

القراءة والكتابة السليمتان الخاليتان من الأخطاء ومن مشكلاتٍ كثيرة تتعلق بهما.

أصول الإملاء.

الصرف وبنية الكلمة والتحولات التي تطرأ عليها، وتصريف الأفعال.

النحو وتركيب الجملة والظواهر المتعلقة بالإعراب والإمالة والأرگاتيڤ، وضمائر الفاعلية والمفعولية وحُسْن استخدامها.

المعجم: يتخلل كلَّ درسٍ عددٌ من المفردات الجديدة التي تُغني المعجمَ الذهني للطالب، وتزيد لديه المترادفات وتملأ الفجوة المعجمية التي يعانيها، وتخلصه من المفردات غير الكردية. إضافة إلى قائمتين بحوالي أربعة آلاف مفردةٍ / مدخلٍ معجميّ، القائمة الأولى (الكرمانجية-العربية-السورانية) والثانية (السورانية-العربية-الكرمانجية).

الترجمة (الكرمانجية الشمالية– الكرمانجية الجنوبية/السورانية- العربية): يتدرب المشارك على ترجمة النصوص بالكتابة، والترجمة الفورية، والترجمة الارتجالية إلى الكرمانجية، اعتماداً على قراءة النص الموجود على شاشة العرض بالسورانية أو العربية.

صياغة الأخبار والتقارير التلفزيونية والصحفية وترجمتها وتحريرها بلغة كردية سليمة.

إضافة إلى كتاب خاص بدروس الدورة للمشاركين والمشاركات، يتضمن خمسين درساً، وهو بمثابة مقرر مدرسي لطلاب المرحلة الثانوية (الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر) ومن تجاوزوا الـخمسة عشر عاماً.

بدأت يوم الجمعة 13 أيلول 2019 وستستمرّ مدة ثلاثة أشهر (كل يوم جمعة فقط).

يتم اعطاء الدروس كل يوم جمعة- الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة ظهراً. قاعة ممتازة ومجهّزة ضمن فندق كابيتول.

إعداد وتدريس: خالد جميل محمد.

المكان: هولير- فندق كابيتول-شارع 40 متري.

باب التسجيل مفتوح.

للتواصل: هـــ. (07508334920)

ملاحظة (هذه الدورة بمقابل مادّي.)