برقية عزاء برحيل الكاتب توفيق عبدالمجيد

ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقت مؤسسة سما للثقافة والفنون نبأ رحيل الكاتب والإعلامي الكردي توفيق عبدالمجيد، وذلك عن عمر ناهز ستة وستين عاماً، في احدى مشافي مدينة اسطنبول التركية .

في الغربة وخارج الوطن فقدنا كاتباً واعلامياً كردياً آخر كما فقدنا كثيرين قبله، فقد كان الراحل احد المناضلين الكرد الذين سخروا جل حياتهم في سبيل قضية شعبهم، ملتزماً بمادىء حزبه " البارتي" الذي شغل منصب لجنتها المركزية وكان مثالاً لروح الفداء والتضحية ومقداما في قلمه ومقالاته، وكان احد كتابنا الكبار الذين كنا ننشر لهم في موقع مؤسستنا سماكرد ويرسل لنا مقالات ثقافية وسياسية قيمة بشكل دوري.

نتقدم بالتعازي الحارة لعائلته واخوته ورفاقه الحزبيين وجميع زملائه، ونسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يغفر له ويرحمه ويلهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه لراجعون.

عارف رمضان

مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون

هه ولير 12-10-2018