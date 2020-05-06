بعد رحلة عطاء زاخرة.. سعيد كاباري يودع الحياة في أربيل

يعد كاباري المولود في مدينة الحسكة عام 1956 وأحداً من أشهر الفنانين الكورد - صورة ارشيفية

توفي الفنان الكردي الشهير سعيد كاباري في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين 4-ايار 2020 عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

وقال مراسل كردستان 24 في أربيل زردشت حمي إن كاباري توفي في الساعة 04:30 فجراً بالتوقيت المحلي في أحد مستشفيات أربيل.

وكان من المقرر أن يغادر كاباري إلى ألمانيا للعلاج بناءً على توجيه من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، لكن حالته الصحية تدهورت للغاية.

وسيوارى كاباري الثرى في مقبرة ملا عمر شمال شرق أربيل بناءً على وصيته.

ويعد كاباري المولود في مدينة الحسكة عام 1956 وأحداً من أشهر الفنانين الكرد، وشق طريقة بمضمار الفن منذ نحو أربعة عقود تاركاً إرثاً خالداً من الأغاني والمقامات.