بمشاركة كردية معرض فني تشكيلي في قطر

افتتح في 17 من شهر تشرين الاول في قاعة غاليري المرخية في قطر معرض فنانين من سوريا وساهم عدد من الفنانين التشكيليين السوريين بعدد من اعمالهم في المعرض ومن بينهم الفنان التشكيلي الكردي حسكو حسكو و عرض في المعرض عدد من الاعمال الفنية التشكيلية وتماثيل وأعمال فنية اخرى لفنانين من سوريا (كسجادة من سوريا) ويستمر المعرض لغاية 7 كانون الاول 2023 .

الفنان حسكو حسكو

من مواليد عفرين سوريا عام 1973 تخرج حسكو من قسم الرسم كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق عام 2000. فر من الحرب السورية إلى تركيا ثم قام برحلة خطيرة على متن قارب نجاة عبر البحر الأبيض المتوسط، واستقر أخيرا في الدنمارك عام 2014. توثيقا للرحلة، عُرضت رسوماته التوضيحية الناتجة عن ذلك في مركز نوبل للسلام في أوسلو، وكذلك في كوميك تم نشره في صحيفة الغارديان البريطانية والنرويجية، Aftenposten في عام 2015.

في لوحاته، تستمر مواضيع هاسكو في التطور بمرور الوقت، لكنها تركز في الغالب على الحيوانات أو الحياة النباتية أو المشاهد الريفية أو الأساطير. باستخدام الطلاء الأكريليك ووسائط الإعلام المختلطة، يصور مواضيع تمثيلية على مستوى مسطح بألوان خفية. في أسلوبه المعاصر المميز، يتم تداخل المناطق الأصغر من اللوحات مع الصور، واحدة فوق الأخرى، أو مرسومة تقريبًا مرارًا وتكرارًا. عادة، يتم وضع مساحات أكبر حول الموضوعات بعد ذلك مع ضربات جنونية واسعة وتقريبا محجوبة. عرض حسكو أعماله في سوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والعراق وقطر ولبنان والإمارات والنرويج والدنمارك وتركيا.