بورتريه Bavê Seleh.... إلى Şêrzad Efrînî...عبداللطيف الحسينيّ.

1ـ في عامودا.

عبدالرحمن عمر نعرفُه باسم بافي صلاحBavê Seleh المغنّي ...الملحّن العازف ،على أكتافه آلاف الأغاني و المواويل من الفلكلور الكرديّ، و قد غنّى الكثيرَ منها، كما وَصَلَنا، واحتفظ بها هو و أصدقاؤه و أهلُه...تلك التي غابتْ عنّا..و لم تُسجَّل.

2ـ في اسطنبول.

Majed Hej Kebe

من الصدف الأدبيّة تعرّفتُ على شابٍ صحفيٍّ في غاية التهذيب و مرونة في الحديث و التحدّث بعربيّة سليمة قراءةً و كتابةً و تحليلاً، و مثلُها بالكرديّة. عرّفني عليه الشاعر العفرينيّ مروان خورشيد من خلال أُمسية له كان يديرُهاMajed Hej Kebe

3ـ في بلغاريا.

حين ركلتنا المنافي و رفعتْ عنّا البراقعَ، ضجّت مواقعُ التواصل بوفاة " أبو صلاح" الذي كان يعاني من مرض خفيفٍ يمكنُ معالجتُه في سوريا أو في تركيا، لكن الخرابَ كان يعصفُ بسوريا التي أغلقتْ تركيا حدودَها معَها. حينها علمتُ أنّ المتوفَّى هو خال الأستاذ ماجد. سألتُه : كيف غاب عنّي ذلك؟أقمْنا عزاءً بسيطاً في جحيم بلغاريا. "كنّا لاجئين كرداً فيها" . صهري أبو دارامن المعجبين به، خاصة تلك المواويل الحزينة يزجيها لنا أبو صلاح. تلك خسارةٌ أخرى...توفّي أبو دارا هناك أو لَحِق بأبو صلاح.

أريتَم كيفَ لفظتْنا المنافي؟

4ـ في هانوفر.

اجتمع فنّانو الكرد لأيّامٍ بهانوفر قادمِين من الاتحاد الأوربيّ، اقتربتُ من جمهرةٍ منهم يتحدّثون عن أبو صلاح، كلُّهم يعرفونه...ذكرياتُهم معَه...أغانيه ...ألحانَه. كلّهم عفرينيّون أو قريبون من أبو صلاح.

نحن أهل الجزيرة نعرفُه منذ زمنٍ..نستمعُ إليه منذ زمنٍ و تربطُني صداقةٌ مع ابن أخته ماجد. أشار إليّ أحدُهم : هذا ابنُه البكر صلاح.

شيرزاد عفريني ما أجملَه ! الفنّان التشكيليّ المغنّي الملحّن العازف.

في الربط أدناه :أغنيةٌ من ألحانِه.

.سأطوي الأرض لأجلكِ. قصيدة الشاعر عبداللطيف الحسيني و غناء و تلحين الموسيقار صلاح عمر. - يوتيوب التمدن