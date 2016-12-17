بيان (أنطولوجيا الشعر الكردي في غرب كردستان)

بغية بناء جسور ثقافية عن طريق الشعر قامت مؤسسةINNER CHILD PRESS)) بنشر بيان وصلت الى موقع سماكورد نسخة منه يناشد فيها الشعراء الكورد في غرب كوردستان لارسال قصائدهم الى المؤسسة ضمن مدة زمنية محددة لاجل طباعتها على شكل انطولوجيا .

وهذا نصه:

الشعراء الأعزاء في غرب كردستان:

يسعدنا أن ترسلوا إلينا قصائدتكم و التي ستقوم مؤسسة INNER CHILD PRESS)) بنشرها في أنطولوجيا الشعر الكردي في غرب كردستان.

- يرجى إرسال القصائد بصيغة ملفات ورد.

- يمكن إرسال ثلاثة قصائد أو أربعة كتبت باللغة الكردية، مع ترجماتها إلى اللغة الإنكليزية.

- السيرة الذاتية ضمن حدود 125 كلمة.

- صورة شخصية.

يرجى إرسال القصائد على العنوان التالي:rojavaanthology@gmail.com

نستقبل القصائد حتى تاريخ أقصاه: 28 شباط 2017

من القصائد التي تصل إلينا سنختار قصائد 12 شاعر لتنشر في أنطولوجيا الشعر الكردي في غرب كردستان.

للإستفسار يمكنكم التواصل معنا على العنوان التالي: rojavaanthology@gmail.com

ولكم كل الاحترام

مؤسسة (INNER CHILD PRESS) والشاعر عبد القادر موسى

www.innerchildpress.com