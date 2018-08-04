ترجمة كتاب "طبائع الاستبداد" لـ عبدالرحمن الكواكبي إلى اللغة الكردية

تُرجم كتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" للأديب السوري الكبير، وأحد مفكري "عصر النهضة"، عبدالرحمن الكواكبي إلى اللغة الكردية، على يد الكاتبة والمترجمة الكردية، فدوى درويش، فيما تكفل دار"J&J" بطباعة النسخة المترجمة من الكتاب.

وفي هذا السياق تحدثت فدوى درويش، بالقول إن "كتاب طبائع الاستبداد لعبدالرحمن الكواكبي يعتبر أحد ركائز المكتبة العربية، كما أنه من أهم مؤلفات الكواكبي".

وحظي عبدالرحمن الكواكبي بشهرة واسعة في العالمين العربي والإسلامي عقب تأليفه هذا الكتاب، وللسبب ذاته أصبح الكاتب الكبير محط أنظار الباحثين والمستشرقين، كما تعتبر كتب ومؤلفات الكواكبي من المصادر المهمة إلى يومنا هذا.

ويشخص الكواكبي في كتاب "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" ما يسميه بـ"داء الاستبداد السياسي"، ويصف أقبح أنواعه بالقول: استبداد الجهل على العلم واستبداد النفس على العقل، وقد كتب الكواكبي رؤوس مقالات طبائع الاستبداد في مدينة حلب السورية، وكان يعدلها باستمرار، ثم وسع تلك الأبحاث ونشرها في هذا الكتاب.

يذكر أنه سبق للكاتبة والمترجمة الكردية، فدوى درويش، المولودة في مدينة القامشلي "قامشلو" بكردستان سوريا عام 1968، أن ترجمت عدة روايات للكاتب الكردي المعروف، بختيار علي، من الكردية إلى العربية، إلا أنها لم تُطبع بعد.

ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم - رووداو - أربيل