توقيع كتابين للكاتبه ديلان شوقي في هه ولير

تحت رعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون وبحضور جمهور غفير من الشخصيات في الوسط الادبي والسياسي من المهتمين بالرواية الكُردية اقيم يوم الجمعة 52 تشرين الثاني 2022 حفلة توقيع كتابين للكاتبة الكردية ديلان شوقي على روايتين لها باللغة الكردية ( سكاكر جيب ابي ،و عشرة ايام في مختبرات المشفى) في قاعة سما القديرة بفندق كابيتول هه ولير .

ديلان شوقي شاعرة كردية من مواليد1970 في روزآفاي كردستان وعملت في مجال الترجمة باللغات: الكردية- العربية- التركية ومن الكتب التي ترجمتها مذكرات الشاعر والكاتب الكردي الكبير جكرخوين الذي ترجمته إلى العربية، كما ترجمت عدداً من الكتب من اللغة التركية إلى العربية بالإضافة إلى نشرها عدداً من المجموعات الشعرية بلغتها الكردية الأم.

ومن الكتب التي ترجمتها:

"لأجلك أعتقت قيودي" -شعر-من التركية إلى العربية للشاعر أحمد عارف من منشورات مؤسسة سما عام 2009

ديوان" آلامي و أحزاني" للشاعرة التركية اموهان بجاكلي وقد ترجمته من التركية الى اللغة العربية

و" اهتراء الماء" للشاعر التركي أحمد تالي ترجمته إلى العربية

ديوان الشاعر احمد تيلي (قلبي انسى هذا الشعر ) لصالح اتحادالكتاب

مجموعه قصصية للكاتب خلدون تانر - خاص لمجلة المعرفة.

قصائد للشاعر ناظم حكمت لصالح جريدة المستقبل اللبنانية.

كتاب الشاعر الخالد جكر خوين ( سيرة حياتي ) من الكردية للعربية في دار نشر بالمملكة العربية السعودية.

وروايتين باللغة الكردية

و للعلم فأن للشاعرة ديلان شوقي مجموعتين تم اصدارهما في سوريا.

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1-Ramûsanên sor

2-Hev dîtina pêxemberan

3-Ez tev de pencere me