توقيع كتاب (حكايات من التراث الكوردي ) في هه ولير

تحت رعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون وبحضورجمع غفير من السادة الادباء والمثقفين المهتمين بالشأن الثقافي والادبي.

اقيم حفل توقيع الجزء الاول من كتاب (حكايات من التراث الكوردي ) من اعدادالكاتب الشاب خليل عثمان حسن، وذلك يوم الجمعة ١٤ تموز ٢٠٢٣م في قاعة سما بفندق كابيتول هه ولير .

كتاب ( حكايات من التراث الكوردي ) تحكي قصص وحكايات من الاساطير الاجتماعية الهادفة من الفلكلور الكردي التي كنا نسمعها من امهاتنا وآبائنا وتناقلها الاجداد ومن جيل الى آخر عبر الحفظ عن ظهر قلب وروايتها من جيل الى آخر والتي لولا كتب كهذه وثقت تلك الحكايا وحفظتها لكانت عرضة للضياع .

جرت مراسيم توقيع الكتاب في أجواء ادبية وتراثية وبتقديم مميز من الشاعر الناشط اسعد عنتر ابو تالار حيث قدم الكتاب وعرف بمعده ورحب بالحضور الكريم ودعاهم للوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، ثم ألقى بعض القصائد الشعرية، و أفسح بعد ذلك المجال للكاتب الشاب خليل عثمان، لكي يتحدث عن نتاجه الاول وعن كيفية تسجيله وجمعه للقصص والحكايات من أفواه الكبار في السن والعجائز في قريته (روباريا) التابعة لمدينة ديرك في روزآفا كردستان وكيف حافظ عليها ووثق تلك الحكايات كما تحدث عن الصعوبات التي واجهها خلال مراحل جمع وتوثيق و تسجيل تلك الحكايات حتى ظهر هذا الكتاب إلى النور.

وفي الختام تم افساح المجال للحضور لطرح الأسئلة والاستفسارات التي رد عليها الأستاذ خليل ، بعدها قام الفنان دلوجان بغناء بعض الأغاني الكردية الجميلة ومن ثم تم توقيع الكتاب للحضور .

الكاتب في سطور:

خليل عثمان حسن من مواليد قرية روباريا ١٤ شباط ١٩٨٩م التابعة لمنطقة ديرك في كردستان سوريا ، درس الأدب الإنكليزي في جامعة حلب ، لديه عدة مؤلفات قيد الطباعة (حكايات من التراث الكوردي الجزء الثاني، الطريق إلى بولندا ، التجربة الخليجية في النهضة و الازدهار-الإمارات نموذجاً-) وهذا يعتبر كتابه حكايات من التراث الكوردي الجزء الأول هو باكورة أعماله ، وطبع من قبل دار مزاج الكتب في مصر ، تصمصم الغلافAlan Pêwend ,لوحة الغلاف الفنان بشير حسين بافي شفان ، الإخراج الداخلي د. شيماء أبو طالب ، الرسومات التعبيرية خليل عثمان حسن.