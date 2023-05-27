حفلة توقيع للكاتب أنس قاسم في هه ولير

تحت رعاية مؤسسة سما للثقافة والفنون وبحضور ملفت من المثقفين والشعراء والاكاديميين والمهتمين اقيم مساء يوم الجمعة الموافق 26-ايار-2023 حفلة توقيع كتابين للكاتب الكردي أنس قاسم في قاعة سما القديرة بفندق كابيتول هه ولير .

رواية ( مسنة عفرينية تزرع المقاومة) ( P îrejinek Efrînî pêdariyê diçînê ) باللغة الكردية .

) باللغة الكردية دراسه حول ( الاوزان في الشعر الكلاسيكي) (Terazûyên helbesta kurdî) باللغة الكردية .

أدار الامسية بتألق الشاعر سمكو عمر لالي كما شارك الفنان ازدشير خلو بمعزوفات واغاني جميلة خلال الحفلة ثم القى الشاعر اجدر عيسو بعض قصائده وانتهت الامسية بعد حوار ومناقشة وطرح بعض الاسئلة عاد بالفائدة على الجميع وفي الختام وقع الكاتب للحضور على كتبه .

ومن الجدير بالذكر ان الكاتب أنس قاسم من مواليد احدى قرى مدينة الحسكة ويقيم من سنوات في السويد وألف قرابة عشرة كتب من مختلف مشارب الادب .