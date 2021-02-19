حلقة حوارية عن دور رجال الاعمال في خدمة المجتمع

شارك مدير مؤسسة سما للثقافة والفنون الاستاذ عارف رمضان في حلقة حوارية على قناة الكلمة (PEYV TV) التي تبث على الانترنيت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي التي تعدها وتقدمها الكاتبة نارين عمر مساء يوم الجمعة 19 شباط . عنوان البرنامج "دور رجال الاعمال في المجتمع) حيث دار الحديث على تأثير رجال الاعمال في تقديم الدعم ومساندة افراد المجتمع وتحدث عن تجربته في قطاع التجارة في الامارات ومن ثم في اربيل بالاضافة الى النشاطات الثقافية التي قام بها بجانب العمل الاقتصادي .

شارك الى جانبه في الحلقة سيدة اعمال و الناشطة الكردية فردا جميل باشا وتحدثت بدورها عن دورها كسيدة اعمال ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية في اقليم كردستان ودورها في دعم المرأة وتطويرها وتشجيعها في المجتمع الكردي.