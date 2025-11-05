راشد الماجد يطلق أغنية "الهَوَى كردي" تكريماً لكردستان وجمالها

أطلق الفنان السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان "الهَوَى كردي"، في عمل فني يعكس حبه العميق لإقليم كردستان، ويستعرض جمال طبيعتها وجبالها ومدنها ومناطقها السياحية وتراثها الغني.

الأغنية، من كلمات علي الخوار وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم، وهندسة صوت م. حسين بركات ومعتز أبو حمدان، تم تسجيلها في استوديو داينامكس - دبي، بإشراف وإنتاج الخوار للإنتاج الفني وإدارة الإنتاج علاء فياض.

تميزت الأغنية بعرض مشاهد ساحرة لجبال كردستان، ومدنها، ومناطقها السياحية، وتراثها العريق، حيث يغني الماجد شعرياً عن جمالها قائلاً: "سبحان ربي خلقها كيف سواها"، واصفاً الطبيعة والمكان بطريقة شاعرية تجعل المستمع يشعر وكأنه ضيف وصديق لكردستان. كما يكرر عبارة باللغة الكردية: "كاكا خوشم دوي كردستان"، إيصالاً لمشاعره الصادقة تجاه أرضها وشعبها.

كما أشاد الفنان بالقيادة الكردستانية، وذكر الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الذي وصفه بـ"أبو آرين"، مؤكداً أنه أهدى كردستان أمجاده وفخره للوطن والشعب الكردي.

وتعكس أغنية "الهَوَى كوردي" رؤية فنية مميزة، إذ يمزج راشد الماجد بين الإحساس الشخصي بالغرام والمحبة وبين الإشادة الوطنية، ما يجعل الأغنية رسالة ثقافية وفنية تكريماً لكردستان وشعبها وقيادتها، وتأكيداً على مكانتها في قلوب محبيها من الداخل والخارج.

(كوردستان 24)