رواية «العودة إلى هليليكي».. صرخة أدبية ضد التهميش والظلم في سوريا

عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام في القاهرة، صدرت مؤخرًا رواية «العودة إلى هليليكي» للكاتبة والحقوقية الكُردية إلهام عبد القادر عبد الرحمن، في عملٍ سرديّ يعكس تلاقي القانوني بالاجتماعي، ويضع قضايا الكُرد والمرأة السورية في قلب الحدث الأدبي.

الرواية المؤلفة من 236 صفحة، تنقل القارئ إلى حي “هليليلكي” في القامشلي، حيث تبدأ رحلة فتاة يتيمة من بيئة مهمشة إلى مدينة دمشق، لتحقق حلمها الأكاديمي في كلية الحقوق، قبل أن تنقلب حياتها بعد انتفاضة عام 2004، وتُعاد قسرًا إلى حيث بدأت – إلى الحي، وإلى الجنون.

من خلال الغرفة 196 في السكن الجامعي، ترسم الرواية صورة مصغّرة عن سوريا المتعددة، حيث التعايش بين الطوائف والقوميات، قبل أن ينهار كل شيء أمام وحشية الواقع السياسي والقمعي.

الرواية تفتح ملفات شائكة تتعلق بـتجريد الكُرد من الجنسية، قمع الهوية، تغييب المرأة في التشريعات، والفجوة بين المدن المركزية والمناطق الكُردية. بأسلوب إنساني مشوّق، تقدم الرواية تجربة سردية تعري الواقع دون ادعاء، وتوثق الألم بصوتٍ نسوي كُردي حرّ.

عن المؤلفة:

إلهام عبد القادر عبد الرحمن

محامية كُردية ومستشارة قانونية وتعليمية، من مدينة القامشلي، تقيم في إقليم كردستان العراق. صاحبة عدة مؤلفات أدبية، ومدافعة نشطة عن قضايا المرأة والهوية.

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