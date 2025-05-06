زاخو تجمع كرد العالم في مهرجان “شال وشبك”.

انطلقت فعاليات مهرجان الملابس الكردية "الشال والشبك" للسنة الثالثة على التوالي في مدينة زاخو، وتحديداً عند جسر دلال التاريخي. وشارك في المهرجان الذي استمر يومين مصممون وعارضي ازياء وضيوف من مختلف أنحاء كردستان والدول المجاورة، وتضمن المهرجان عرض أزياء شعبية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والغنائية والموسيقية. اسم المهرجان يأتي من الملابس الكردية التقليدية للرجال، والتي يتم صناعتها يدويا من صوف الأغنام.

أقيم المهرجان يومي 29 و30 نيسان/أبريل بالقرب من جسر دلال في زاخو وحضره عدد كبير من الضيوف من مناطق كردستان الأربعة.

ويشارك في المهرجان العديد من فرق الرقص من كافة أجزاء كردستان الأربعة، وسيقدمون العديد من العروض الراقصة.

كما أحياالفنان حسن شريف والفنانة شهريبانا كردي حفلات موسيقية غنائيةل ضمن المهرجان.

“شال وشبك” هو اسم نوع خاص من الأزياء الكردية الرجالية التي تنتشر في مناطق الثقافة الكرمانجية.

هذه الأزياء تتميز باستخدام خامات خاصة من صوف الخراف ليتحول إلى قماش سميك، يحاك يدوياً بعناية.