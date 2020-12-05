صحفي كردي ينال جائزة أفضل منسق أخبار في العالم

نال الصحفي الكردي كاميران سعدون جائزة أفضل منسق اخبار في العالم لعام 2020.

تمالإعلان عن الفائزين بجوائز كورت شورك لعام 2020 في الصحافة الدولية، والمقدمة من مؤسسة رويترز.

وافاد بيان صحفي للقائمين على الجائزة ان "جائزة منسق الأخبار لهذا العام تذهب إلى كاميران سعدون من سوريا."

وتابع البيان "وقد عمل المنسق الكردي مع صحفيين من كبرى وسائل الإعلام التي تتناول الصراع في شمال شرق سوريا والمعاناة المستمرة التي أعقبت انهيار تنظيم داعش – بما في ذلك الأمهات الإيزيديات اللواتي أجبرن على الاختيار بين أطفالهن المولودين لمقاتلي تنظيم داعش أو قبولهن مرة أخرى في مجتمعاتهن في العراق".

واشار البيان الى ان لجنة التحكيم اشادت بنوعية المقالات التي كتبها المراسلون الذين عمل معهم كاميران سعدون، والتي كانت "شهادة على قدرته الاستثنائية كمنسق".

وقد سميت هذه الجائزة تكريما للمراسل الحربي الأمريكي الراحل كورت شورك، وتكرم العمل الشجاع للصحفيين المستقلين والمراسلين المحليين ومنسقي الأخبار من جميع أنحاء العالم.

وكاميران سعدون من مواليد 1980 ينحدر من مدينة ديرك بشمال شرق سوريا، تخرج من كلية اللغة الانكليزية بجامعة دمشق ويقيم منذ سنوات في اربيل.

يعمل سعدون مع كبرى وسائل الإعلام الأمريكية والاوروبية منذ سنوات وساهم في اعداد تقارير عديدة عن الحرب ضد داعش والنازحين وأخبار الحروب.

سوار احمد (كوردستان 24)