صدور الأنطولوجيا الشعرية " أصوات من روزآفا"

هوزان أمين

في خطوة أولى من نوعها صدر عن مؤسسة إنير شيلد للطباعة والنشر في الولايات المتحدة الامريكيةالأنطولوجيا الشعرية " أصوات من روزآفا " باللغتين الكوردية و الإنجليزية.

وتأتي هذه الخطوة في سبيل تعريف الشعر الكوردي باللغة الانكليزية بالشعراء الاجانب و نتيجة التعاون والتنسيق بين الشاعر الكوردي عبدالقادر موسى ومؤسسةInner Child Press .

وقد كتب الشاعر عبدالقادر موسى في مقدمة هذه الانطولوجيا " لاجل بناء جسور بين الثقافة الكوردية والعالمية ولاجل ان يأخذ الشعر الكوردي في روزآفا مكانها بين الشعر العالمي، كانت هناك حاجة لهذه الانطولوجيا.

ويضيف موسى " انه سبق وان أكد ان الشعر الكوردي له مكانة عالية ويمكننا وضعها في مصاف الشعر العالمي، ولكن كانت هناك حاجة للترجمة وجرى ذلك نتيجة العلاقات بين الشعراء الكرد والاجانب".

كما اضاف " ان ترجمة الاشعار الكوردية الى اللغات العالمية خطوة جيدة ولكن لكي تتطور الخطوة ويكتمل بناء الجسر كان علينا نشرها وطبعها، وتمت تلك الخطوة ايضاً بجهودالشاعر الأمريكي القديرويليام س بيترس سر صاحب ومدير دار نشر Inner Child Press حيث رحب بهذه الخطوة المشتركة وطبعت هذه الانطولوجيا".

هذا ومن الاسماء الشعرية التي شاركت في الانطولوجيا ( أردلان عبدو- شيرو داليني – دمهات ديركي- نارين ديركي- حسين حبش – حسن حليمه- خوناف كانو – جين موسى- جوان نبي – جوان قادو – أحمد خورسي)

والمشاركين جميعهم رغم قلة عددهم مقارنة مع الاعداد الغفيرة من الشعراء الكرد في روزآفا يمثلون أجيال مختلفة وذو مكانة جيدة من حيث المستوى ويمكنهم ان يصبحوا سفراء للشعر الكوردي في العالم .

عبد القادر موسى

شاعر كردي يقيم في المانيا . درس اللغة الفرنسية وآدابها في حلب. عملمترجما ومستشارا ثقافيا في الخدمات الجتماعية النفسية في إيالة يريشوف. درس الارشادالاجتماعي التربوي في المعهد العالي أليس سالومون في برلين . يعمل مرشدا إجتماعيا و مترجما، ترجمت آعماله إلى اللمانية، الفرنسية، السبانية البولونية والانكليزية نشر في الصحافة الالمانية، الفرنسية، الكوردية و العربية، له عدة أعمال مطبوعة وأعمال قيد الطبع .

:يستطيع الراغبون في الحصول على الانطولوجيا الشعري عبر هذا الرابط

https://www.amazon.com/Kurdish-Voices-Rojava-Deng%C3%AAn-helbestvan%C3%AAn/dp/1970020180