صدور العدد ٨٥ من مجلة پەیڤ في دهوك

عن اتحاد الأدباء الكرد في دهوك ، صدر العدد ٨٥من مجلة پەیڤ / الکلمةpeyv , ب 199صفحة من الحجم الكبير. وهي مجلة ثقافية، فصلية ، باللغة الكردية . افتتح العدد بتعريف للشاعر الراحل عبدالغني كوفلي . ضم العدد، سبع دراسات نقدية في مجالات النقد والشعر والقصة والفكر ، ساهم فيها الكتاب:

تحسين نافشكي - اللغة الشعرية في روايات المنطقة . جميل شيلازي - علامات الاعضاء الذكرية والانثوية في قصائد أحمد نالبند. اسماعيل بادي - دور المثقفين الكرد في الثورات الكردية المعاصرة. محسن ئوسمان- استراتيجية العنوان كرمز سيميائي. شيان كانيساركي - القصيدة الكلاسيكية والحروف الأبجدية في ديوان نيجيرفان كمثال. عبدالرحمن بامرني - قصيدة واحدة لدرويش وتعديلان للترجمة . د لزگين جالي - الكورد بين التخلف والتقدم.

وفي حقل القصة ، نشرت المجلة ست قصص للقصاصين:

أنور محمد طاهر - قبل ان تغرق تايتانيك .نزار محمد سعيد - نصف إبتسامة وجانب آخر من المدينة. د . أمجد عبيد - الجد . أديب عبدالله - الشاهدة المخبوءة. سيپان عبدالله - دوامة الذكريات . د. نفيسة إسماعيل - القرار . وترجم الكاتب شمال ئاكره يى من الانگليزية قصة تلك الاصوات التي في رأسي.

وضم العددنصوصا شعرية للشعراء:

ناجي طه به رواري ، نوزاد رفعت ، سلام بالايى ، آشتي گه رماڤى ، درباس مطصفى ، د سگڤان هدايت ، لقمان ئاسيهي، ياسين ديره شى ، مهاباد حميد مزورى ، خالد علي سليفاني ، جمال جلكي ، ساكار كامل،غاندي كوله وار ، محمد ئوره يى ، جهزر مصطفى ، قهرمان عبدالله حميد ، وترجم حسن سليفاني ٩ قصائد للشاعرالامريكي ازرا باوند ، من العربية.

القسم اللاتيني من المجلة ، احتوى على مقال نقدي للكاتب عزيز نعمتي بعنوان - خاني والقومية . وضم العدد قصتين ، قبلة رمانة : للكاتبة لورين دوغان وقصة : عيد ميلاد ابن الرئيس اهم ل؛ قادو شرين.

وفي حقل الشعر بالحروف اللاتينية نصوص لكل من : ديلان شوقي ، هوشنك اوسي ، عزيز خمجفين ، عفدي چاچو ، عبدالحميد منداني ، محمد حسكو ، والصفحة الاخيرة احتوت مقالا حول اللغة للكاتب جيهان روژ.

يذكر ان صاحب امتياز المجلة هو القاص حسن سليفاني ، ورئيس التحرير الشاعر شكري شهباز وسكرتير التحرير القاص حكيم عبدالله وتتكون هيئة التحرير من خالد صالح ، اشتي كه رمافي و رمضان حجي قادر . الاخراج الفني والمونتيفات بريشة الفنان التشكيلي ستار علي ، ولوحتا الغلاف للفنان التشكيلي المبدع سليمان علي . المجلة تصدر بدعم مالي من قبل السيد نيجيرفان البارزاني - رئيس أقليم كردستان - العراق.