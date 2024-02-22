صدور رواية «العبور الخامس، معابر الجنون والحكمة» للروائية الكردية السورية وجيهة عبدالرحمن.

الرواية جاءت في 180 صفحة من القطع الوسط، تسرد فيها الكاتبة مشاهد من عبوراتها المتكررة من سوريا عبر المعابر الحدودية إلى اقليم كردستان العراق، وتركيا، وإلى أوروبا، واضعة بين يدي القارىء مغامرة من المغامرات السورية للوصول غلى بر الأمان.

الرواية متوفرة في تركيا وقريباً في أوروبا، كما يمكن طلبها بشكل مباشر عبر وسائل التواصل على الانترنت.

تصميم الغلاف: فايز العباس

من الغلاف الأخير:

«منذ لحظة القرار بالمغادرة شعرت بي أقود بعيدة عن ذاتي التي اصبحت غريبة عنها حتى هذه اللحظة التي أدون فيها تفاصيل رحلة وشمت حياتي بالخوف حيناً وبالرضا أحياناً، للشجاعة التي أبديتها بينما أحاول العبور مع أسرتي إلى الطرف الآخر من العالم، انطلاقاً من مبدأ أن اليأس خطيئة كبرى والحياة هي أفضل الخيارات، إنها هبة إلهية لا يمكن الوثوق بغيرها، كانت حرباً أخرى نخوضها، حرب فقدان الأمل من عدم الوصول، عندما عبرنا ذلك النهر كان الوطن قد تقرح تماماً، يقيناً أن كل من يصل إلى هذه المرحلة من رحلة الموت، لن يفكر بالعودة مهما تفوقت عليه قواه الداخلية ودفعته باتجاه اتخاذ قرار معاكس بالرجوع إلى حيث حياة تخلى عنها بغير إرادته.»

السيرة الذاتية للكاتبة:وجيهة عبد الرحمن سعيد

كاتبة وروائية من سوريا– مقيمة في ألمانيا

تكتب الرواية القصة والشعر

لها في مجال الرواية:

- الزفير الحار- رواية عن دار رؤية بالقاهرة 2012

- الزفير الحار مترجمة إلى اللغة الكردية عن دار سرسرا في برلين

- لالين_ رواية صادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر2016

- رواية لالين مترجمة إلى الفرنسية عن دار الأمير بفرنسا

- العبور الخامس - رواية صادرة عن دار نرد للنشر والتوزيع ألمانيا

- كعبٌ عالٍ – دار الريم بالخرطوم

- گـورنَبَّاش(سرُّ المقبرة المفقودة)مخطوط

في القصة لديها خمس مجموعات قصصية:

- (نداء اللازورد)2006 عن دار الزمان بدمشق

- ( أيام فيما بعد)2008 عن دار الزمان بدمشق

- ( أم لوهم البياض)2010 عن دار الزمان بدمشق

- (الإفريز) الفائزة لجائزة عبدالباسط الصوفي ٢٠١٠/ مخطوط

- أسئلة الحواس الخمس - جائزة نجيب محفوظ - دار السكرية في القاهرة

في المسرح:

- مونولج مسرحي / قراءة مع مؤسسة نكسوس

- ورشة عمل مسرحي مع نكسوس

- مسرحية كاوا يزور نيتشه 2020

- كتاب مسرحي ( جسد الله العظيم) مجموعة مؤلفين

وفي الشعر:

- كن لأصابعي ندى– شعر - دار رؤية-القاهرة2011

Wisa- ديوان شعري باللغة الكردية 2011صادرة عن اتحاد أدباء كردستان- فرع دهوك

- تمائم- ديوان شعر_ محطوط

- امرأة غيري- ديوان شعر _ مخطوط

حاصلة على العديد من الجوائز الأدبية في مجال القصة على مستوى القطر منها:

جائزة نقابة المعلمين المركزية عام 2004

جائزة البتاني عام2005

جائزة اتحاد الكتاب العرب عام2006

جائزة مهرجان الخابور الأول عام 2006

جائزة عبد السلام العجيلي للقصة القصيرة 2008

جائزة مجلة العربي الكويتية لثمانية أعدادعام2010- 2011-2012

جائزة الأديب الكبير عبد الباسط الصوفي للإبداع عن مجموعها( الإفريز) عام2010

- المركز الأول في جائزة نجيب محفوظ على مستوى الوطن العربي2012عن مجموعتها أسئلة الحواس الخمس - نص( مسرحية ما-فصول الأرق) تجسد مجزرة حلبجة.

لها العديد من المشاركات في المهرجانات المحلية السورية والخارجية منها:

- مهرجان الشعر الكردي في سوريا في دوراته ال12-13-14-16 المهرجان القومي للشعر الكردي

- مهرجان الألف شاعر لدار الكلمة نغم ،مشاركة ومكرَّمة كأفضل قاصة وأديبة سورية لعام2011

- الملتقى العربي الأول لقصيدة النثر- القاهرة

- مهرجان دهوك الثقافي – دهوك2006

- مهرجان أديبات من سوريا 2008- 2010

- مهرجان القصة السورية بمناسبة كون حلب عاصمة للثقافة

- مهرجان قصيدة النثر في سوريا2009

- مهرجان القصة السورية تحت عنوان( أيام أنطون تشيخوف القصصية)لدورتين

- الملتقى الأدبي النسوي الأول لجمعية ماري للثقافة والفنون

- الملتقى العربي لقصيدة النثر- القاهرة2010

- المهرجان القومي للشعر الكردي- أربيل 2012 ممثلة عن شعراء الكرد في سوريا.

- يوم القصة العالمي – تركيا 2010

- شاعرة ضيفة على مركز الشيخ ابراهيم آل خليفة للثقافة والبحوث بدولة البحرين برعاية وزيرة الثقافة الشيخة مي آل خليفة

- تكريم في ألمانيا عن روايتها العبور الخامس (معابر الجنون والحكمة)

تنشر في العديد من المجلات العربية والدوريات المحلية والصفحات الالكترونية وتقيم أنشطة وندوات متعددة في كافة أنحاء ألمانيا كروائية وناشطة حقوقية وهي مقيمة حاليا في ألمانيا.

الروائية الكردية السورية وجيهة عبدالرحمن

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