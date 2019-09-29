صدور "ليل القرابين" للكاتب المسرحي أحمد اسماعيل

صدر في شهر أيلول سنة 2019 عن دار أوراق للنشر والطباعة والتوزيع في القاهرة. مصر. كتاب مسرحي بعنوان " ليل القرابين) للكاتب الكردي احمد اسماعيل و يقع الكتاب في 181 صفحة من القطع المتوسط.

يحوي الكتاب على ستة نصوص مسرحية قصيرة، أربع نصوص ذات فصل واحد واثنان من جنس المونودراما.

تعالج النصوص جميعها ثلاث مواضيع رئيسة: الثورة ،الحرب، السجن، الهجرة.

وذلك من خلال حكايات مستوحاة من الواقع الحالي الذي تعيشه المنطقة، وخاصة سوريا قبل وأثناء وبعد الزلزال الكبير الذي أسقط الكثير من الثوابت ولم يفلح في سقوط ما أريد سقوطه.

والنصوص هي:

1- ليلة السجين السعيدة

2- القربان

3- مصير

4- مجرد مزاح

5- نسرين(مونودراما)

6- عجوز في الغابة (مونودراما)

ويعد هذا الكتاب الرابع عشر في انتاج الكاتب أحمد اسماعيل اسماعيل الابداعي, والنصوص مكتوبة في أزمان واماكن مختلفة ما بين2009 و 2018 وفي كل من قامشلي ومدينة باتمان التركية وبوخوم في ألمانيا.

وهي في المجمل تجسد مأساة الحدث السوري منذ بدء الثورة والأحداث الدموية وحتى الوقت الراهن.

ومن الجدير بالذكر ان لوحة الغلاف هي للفنان عبد الغفور حسين.